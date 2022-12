I nuovi vipponi sparano a zero contro Antonella Fiordelisi | “È fuori”

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 18 dicembre 2022)ha sempre più nemici nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Le sue continue provocazioni, infatti, stanno causando diversi contrasti. In particolare, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia, in più occasioni, hanno ammesso di non gradire i suoi comportamenti. L’ingresso di dueha permesso di riaprire il dibattito. Davide Donadei e Nicole Murgia sono apparsi piuttosto interessati all’argomento. Non si sono limitati solo ad ascoltare, ma hanno partecipato attivamente alla conversazione. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, tutti: le accuse deiAl momento, ...