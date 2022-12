Calciomercato.com

...00 Cittadella - Südtirol 0 - 2 14:00 Cosenza - Ascoli 1 - 3 14:00 Modena - Benevento 1 - 1 14:00 Parma - SPAL 0 - 1 14:00 Ternana - Como 0 - 3 18:45 Palermo - Cagliari 2 - 1 20:45- Frosinone 1 ......00 Modena - Benevento 14:00 Parma - SPAL 14:00 Ternana - Como 18:45 Palermo - Cagliari 20:45-... l'orgoglio di Regragui: "Ci proveremo di nuovo" Ledi Francia - Marocco: Varane salva e ... Genoa, le pagelle di CM: Aramu frizzante, Coda non gira ancora Pagelle Reggina-Bari 0-0, voti e tabellino Serie B 2022/2023. Reggina e Bari non si fanno male e consolidano la seconda e la terza posizione in campionato.La 'Pulga' trascina l'Albiceleste con il goal e l'assist a Julian Alvarez, il 'man of the match' della semifinale. Nella Croazia si salva solo Modric.