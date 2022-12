E' morto Mario Sconcerti

La Gazzetta dello Sport

Lutto nel mondo del giornalismo èSconcerti. Aveva 74 anni. Sconcerti è stato una delle firme più autorevoli del giornalismo sportivo italiano. Attualmente era editorialista del Corriere della Sera ma a lui nel '78 Eugenio ...Sconcerti, la figlia Martina: 'Te ne sei andato con un colpo di scena, come volevi tu. Ciao papà' Quante carognate deve farsi perdonare 'Nessuna. Se ho fatto un torto a qualcuno gestendo ... È morto Mario Sconcerti, aveva 74 anni. Era stato vicedirettore della Gazzetta Sport - Mario Sconcerti, storica firma del Corriera della Sera, si trovava all'ospedale per alcuni accertamenti di .... Sconcerti era ricoverato da qualche giorno in ...Mario Sconcerti è morto all'età di 74 anni. Lo storico giornalista, tra le più prestigiose firme sportive italiane, è scomparso oggi a Roma presso il ...