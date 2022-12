Covid | in calo in Campania tasso di positività e ricoveri

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoInindi posività e. Dal bollettinodiffuso oggi emerge che i test effettuati sono stati 10.719 e i positivi 1.490 per undel 13,9% rispetto al 15,6 di ieri. In terapia intensiva ci sono 17 persone, a fronte delle 19 di ieri, mentre nei reparti ordinari si trovano 403 persone contro le precedenti 408. Nessuna vittima nelle ultime 48 ore, una in precedenza ma registrata ieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...tranquillo faccio un tampone per il. Per ridurre il rischio di ammalarsi quando vado sul bus o sono in un luogo affollato magari mi metto la mascherina' avverte il professore. Contagi in..."Secondo gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanita , c'è unimportante nel numero di contagiati da- 19 e in questa settimana siamo scesi del 20% rispetto alla precedente, e poi la pressione sugli ospedali e le terapie intensive, che probabilmente è ... Bollettino Covid Italia e Lombardia: curva epidemica in calo, ma aumentano i decessi In calo in Campania tasso di posività e ricoveri. Dal bollettino Covid diffuso oggi emerge che i test effettuati sono stati 10.719 e i positivi 1.490 per un tasso del 13,9% rispetto al 15,6 di ieri. ( ...La Cina sta vivendo la prima delle tre ondate di contagi previste per questo inverno. Lo ha affermato un alto funzionario sanitario cinese commentando l'aumento dei casi nel Paese dall'allentamento de ...