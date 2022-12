Tutto pronto a Calvi per le ‘Fantasie di Natale’ | il programma

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: 5 minuti(Bn) – Anche quest’anno abbiamo voluto valorizzare il periodo delle Feste garantendo, sopratper la gioia dei più piccoli, unnatalizio nutrito e ricco di intensi momenti di letizia e coesione sociale. È proprio nei momenti di difficoltà, infatti, che l’amministratore, in qualità i buon padre di famiglia, deve acuire il suo impegno per far emergere con forza il senso di appartenenza alla nostra Comunità. La tradizionale e ormai storica rassegna natalizia propria della nostra Comunità, NATALE INSIEME, giunge oramai alla tredicesima edizione e si arricchisce di nuove suggestioni a partire dalla denominazione stessa. Da domani, 18 Dicembre, avrà inizio la rassegna FANTASIE DI NATALE, una deliziosa sinergia di idee, suggestioni, attimi di gaudio: tutte gradevoli occasioni di ...