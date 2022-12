Tampona scooter in A4 | 58enne perde entrambi i piedi | il camionista si è accorto 20km dopo

(Di sabato 17 dicembre 2022) Osio Sotto. Ha dell’incredibile l’incidente che si è verificato venerdì mattina, all’alba, nel tratto di A4 tra Dalmine e Capriate San Gervasio. Erano da poco passate le cinque e c’era ancora buio quando un motociclista che si trovava in prima corsia è statoto da un camion che lo ha sbalzato con violenza contro il guard-rail. Soccorso dal personale sanitario, arrivato sul posto con un’ambulanza e un’automedica, ilresidente a Mozzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Le ferite, gravi, gli hanno causato l’amputazione di. Inizialmente, sembrava che ilnon si fosse volontariamente fermato a prestare soccorso, proseguendo come se nulla fosse la sua corsa lungo l’A4. A quanto pare, invece, non si sarebbe realmente ...

