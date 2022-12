Strage di Roma | l’addio a Nicoletta Golisano Le lacrime di Giorgia Meloni e degli amici

(Di sabato 17 dicembre 2022) In quel riserbo che racchiude un dolore immenso – quello dei genitori, del marito Giovanni Betti, del piccolo figlio Lorenzo e dei familiari edi sempre – si sono celebrati ieri a Civitavecchia le esequie di, una delle quattro vittime della ferocia omicida di Claudio Campiti. L’uomo che domenica scorsa ha irrotto alla riunione condominiale del consorzio Valleverde, e ha fatto fuoco. Tra le vite spezzate, quella della commercialista 50enne, che era lì per un profondo senso del dovere professionale. Un obbligo morale che le è costato la vita…di, ieri a CivitavecchiaNella cattedrale della cittadina sul mare, gremita di parenti edi sempre – compresi i compagni ...

