Scontro frontale tra due auto | morti due giovani | 4 feriti

(Di sabato 17 dicembre 2022) Avevano 32 e 18 anni le vittime dell'incidente che si è verificato venerdì sera nel Brindisino sulla strata statale 16 San Pietro Vernotico - Brindisi, all'altezza della piccola frazione di Tuturano. In ospedale quattro...

L'Unione Sarda.it

Avevano 32 e 18 anni le vittime dell'incidente che si è verificato ieri sera nel Brindisino sulla ss 16 San Pietro Vernotico - Brindisi, all'altezza della piccola frazione di Tuturano. In ospedale ...Le vetture coinvolte in quel tremendosono una Ford Fiesta ed una Focus , mentre una terza auto, una Peugeot, sarebbe andata a schiantarsi contro il guard rail lasciando illesi gli ... Scontro frontale sulla Statale 387: tre feriti in codice rosso - L'Unione Sarda.it Avevano 32 e 18 anni le vittime dell'incidente che si è verificato ieri sera nel Brindisino sulla ss 16 San Pietro Vernotico- Brindisi, all'altezza della piccola frazione di ...Si tratta di due coniugi che viaggiavano assieme e del conducente di un’altra auto. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri ...