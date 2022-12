Roma | incidente alla Garbatella | tir contro scooter | morti due ragazzi di 18 anni

Sky Tg24

Due ragazzi di 18 anni sono morti questa mattina anell'ennesimo tragicosulle strade della Capitale. È il bilancio dello schianto mortale, avvenuto questa mattina all'alba lungo Circonvallazione Ostiense alla Garbatella. I due ...Diversa la versione dell'imputato, assistito dall'avvocato Amalia Capalbo: 'Si è trattato di un, non c'è stata nessuna aggressione omofoba, tanto che la relativa aggravante non è stata ... Roma, rider investito e ucciso da 22enne positivo a test su droghe Abitavano nello stesso palazzo e diverse volte le aveva viste insieme, mano nella mano. Avevano litigato per screzi condominiali e una mattina lui ha cominciato a insultare una delle ...Tragico incidente a Roma, ancora sangue sulle strade della Capitale. E ancora giovani vite spezzate. Questa mattina all’alba due ragazzi di 18 anni hanno perso la vita: si sono schiantati contro un ca ...