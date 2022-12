Rigassificatore Piombino | Snam | gestione scavi rispetta prescrizioni aree SIN

(Di sabato 17 dicembre 2022) Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Con riferimento alla nota diffusa oggi dal sindaco di"conferma che diversamente da quanto sostenuto, ladegliavviene nel pieno rispetto del piano delle attività e delleindicate da tutti gli enti preposti, nonché delle misure cautelative". Il gruppo sottolinea che "in merito al tema degli inquinanti, già presenti in area SIN, i dati a cui ci si riferisce riguardano le indagini ambientali propedeutiche aglichedeve ancora eseguire, secondo il Piano Terre e Rocce da Scavo approvato lo scorso ottobre. Si tratta di operazioni concordate con Arpat, presente anche alla raccolta di alcuni campioni lo scorso novembre. Nessuna novità imprevista è emersa durante questi accertamenti: i ...

