Riforma Pensioni 2023 l’editoriale | una manovra deludente in ambito previdenziale

(Di sabato 17 dicembre 2022) Le Commissioni ed il Parlamento sono impegnate in una lotta contro il tempo per approvare entro il 31 dicembre la legge di bilancio ed evitare l’esercizio provvisorio. Probabilmente si riuscirà nell’intento ricorrendo per l’ennesima volta al voto di fiducia senza che, in pratica, ci sia una discussione in Aula Parlamentare. Ormai sono diversi anni che si verifica questa situazione e forse sarebbe ora di modificare qualcosa per restituire all’Organo Legislativo il ruolo che gli compete.: una legge di bilancioe peggiorativa Insicuramente la legge di bilancio èe peggiorativa rispetto alla situazione corrente. Rinnovata nella sua interezza solo l’Ape Sociale, istituita “Quota 103” rigida con i paletti ...