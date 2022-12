Leggi su ilovetrading

(Di sabato 17 dicembre 2022) Arriva un notevole aiuto sulledie vediamo le novità per questo tipo di pensione cosìe così importante. Ledisono una grande conquista per gli italiani perché consentono proprio a chi sia diversamente abile di avere una cifra che possa aiutare nella vita. Tuttavia chiaramente lediche vengono attualmente erogate in Italia appaiono decisamente insufficienti. Aumento/ I Love TradingInfatti la pensione diè sicuramente un grande strumento di supporto sociale quando ci sia l’ma leerogate dall’INPS secondo le associazioni di categoria sono veramente troppo basse per essere ...