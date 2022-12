Nel 2023 il cantiere per sistemare il muro di sostegno di via Maironi da Ponte

Leggi su bergamonews

(Di sabato 17 dicembre 2022) Bergamo. Ilè l’anno in cui il Comune di Bergamo metterà mano aldidi viada, la principale via d’accesso da nord di Città Alta. Un intervento davvero significativo – che vale da solo 700mila euro per circa 5 mesi di lavori – che andrà a completare il consolidamento, avviato già tempo fa con la ripavimentazione del viadotto, dell’accesso a porta Garibaldi. Sarà innanzitutto realizzata una paratia, ancorata a tiranti, lunga circa 125 metri, per sgravare i muri di contenimento esterni al viadotto delle spinte che derivano dalla massicciata stradale. Saranno ripuliti i muretti lungo la carreggiata e successivamente risistemati attraverso un lavoro cosiddetto “cuci-scuci”, saranno realizzati nuovi sistemi di raccolta delle acque meteoriche. Per tutta la durata dei lavori ...