(Di sabato 17 dicembre 2022) In quattro case su dieci (41%) si preparano inregionali tipici del, una attività tornata ad essere gratificante all’intero delleanche con il coinvolgimento dei bambini. E’ quanto emerge dall’/Ixe’ diffusa in occasione del weekend dedicato alla scoperta deididel territorio con i cuochi contadini impegnati nei mercati di Campagna Amica con consigli pratici per realizzare al meglio queste specialità locali tramandate da generazioni. Il panettone – sottolinea la– sarà presente in ben 78% delle case e batte di misura il pandoro (74%), ma su oltre la metà delle tavole (52%) sono in arrivo anche le specialità a chilometri zero caratteristiche dei diversi territori. ...

Il Denaro

... in soli 12 mesi, hanno subito una truffa nell'ambito delle carte elettroniche e, con ilalle porte e i siti presi d'assalto , basta poco per cadere in trappola; il dato arriva da una......5% rispetto al periodo didello scorso anno. Situazione inversa per la benzina, che costa in ... Assoutenti ha poi realizzato unasu alcune destinazioni estere tipiche delle feste di fine ... Natale, indagine Coldiretti/Ixè: Dolci fatti in casa per 4 famiglie su 10 ... In 4 case su 10 (41%) si preparano in casa i dolci regionali tipici del Natale, una attività tornata ad essere gratificante all'intero delle famiglie.Le indagini sono partite dalla segnalazione di un’insegnate che ha raccolto le confidenze di due ragazze che indicavano l'uomo come il presunto autore di palpeggiamenti ...