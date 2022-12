Mihajlovic | ecco il commovente addio della moglie

(Di sabato 17 dicembre 2022) Su Instagram, Arianna Rapaccioniha pubblicato dei versi di Shakespeare per il marito. La coppia era sposata da ventisei anni Un’ode a chi non c’è più e a chi ha passato ventisei annisua vita insieme. Arianna Rapaccioni,di Sinisa, ha atteso un po’ di tempo prima di pubblicare qualcosa a propositoprematura scomparsa di suo marito, avvenuta ieri all’età di 53 anni. L’uomo ha affrontato la malattia da cui era affetto con coraggio e una forza d’animo riconosciuta da tutti. Ora, laha voluto ricordarlo su Instagram, con un messaggio d’amore e affetto. “Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerànotte.” Questo ...

Mi chiamo Sinisa e sono nato due volte. La prima il 20 febbraio 1969 a Vukovar, ex Jugoslavia, oggi Croazia. Devo ringraziare mia madre Viktorija, croata, e mio padre Bogdan, serbo, per avermi messo ...La serata di festa è stata aperta da Amadeus e Gianni Morandi, che sarà co - conduttore a febbraio, nel ricordo di Sinisa, scomparso oggi, al quale è stata dedicata la puntata. "Per noi e ... Sinisa Mihajlovic, ecco cosa è la leucemia mieloide acuta di cui soffriva PADOVA - Profonda commozione in casa Confcommercio Ascom Padova per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, vincitore, lo scorso anno, del premio letterario sportivo Memo Geremia con il libro ...L’edizione odierna de “Il Mattino” ha ricordato Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri a 53 anni, e di quell’arrivo a Napoli mai concretizzato.