I grillini in Lombardia ripiegano sui dem

(Di sabato 17 dicembre 2022) Scomparire o sopravvivere? È la scelta politica a cui sono stati chiamati iin. I continani hanno scelto la seconda opzione e si schiereranno alle elezioni regionali con il centrosinistra, appoggiando la candidatura dell’eurodeputato dem Pierfrancesco Majorino. Il via libera all’accordo è arrivato da una consultazione che ha coinvolto poco meno di 5 mila iscritti: 3078 hanno detto si; 1788 si sono espressi per il no. Dario Violi, dem lombardo si dice soddisfatto. “Saremo immediatamente impegnati per raccontare ai lombardi il cambiamento che vogliamo. Un progetto che parla di rilancio della sanità pubblica e territoriale, investimenti sul trasporto locale, ambiente e futuro sostenibile. A breve i nostri iscritti potranno presentare la propria autocandidatura, dopodiché voteremo ed entro il nuovo anno chiuderemo le liste. L’obiettivo è ...

