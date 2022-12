Hai perso qualcosa che non trovi più? Prega Sant’Antonio e ritroverai tutto!

(Di sabato 17 dicembre 2022) Sapete perché è importantereda Padova se perdeteche non riuscitea ritrovare? Perché è sicuro che se lo fate gli oggetti persi ricompariranno davanti ai vostri occhi di nuovo. Lo dicono in tanti, soprattutto quelli che hanno ritrovato oggetti persi dopo averto il santo di Padova. Ma sarà davvero così o si tratta solo di un’illusione dettata dalla fede? Fonte webSi dice una preghiera adi Padova per ritrovare le cose perdute, perché nel 1233 frate Giuliano da Spira, nella festa di, scrisse un responsorio per la Liturgia delle Ore. Scopriamo insieme di cosa si tratta esattamente.e gli oggetti perduti Il responsorio era in latino e si chiamava Si quaeris miracula, poi ...

Telenord.it

...davanti ad una altra realtà perché la vita ti mette di fronte a delle scelte che tu nonvoluto". dopo aver vinto innumerevoli battaglie, hal'ultima. Proprio per questo la ricordiamo con ......un terribile incidente sulla strada provinciale che collega Brindisi a San Pietro e dove ha... ma che spingiamo al largo, verso mondi sconosciuti! In un fatale momento, caro Luigi,... Addio Sinisa, hai perso solo l'ultima battaglia Non è un bel periodo per Luigi Di Maio, l’ex ministro del Lavoro e degli Esteri negli ultimi governi Conte e Draghi, che dopo aver perso il posto nell’esecutivo e in ...Una vita passata insieme come giocatori prima alla Sampdoria e poi alla Lazio. Successivamente, gli anni all'Inter, dove Sinisa Mihajlovic era al fianco di Mancini come vice allenatore. Il c.t della n ...