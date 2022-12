Covid | dopo quasi 3 anni “non è più una pandemia”

(Di sabato 17 dicembre 2022) Delnon dovremmo più preoccuparci come se fosse ancora una. Lo sostiene Giorgio Palù, il capo dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Intervistato dal Corriere della Sera, Palù spiega che adesso è l’influenza a essere più letale della patologia che si sviluppa a seguito del Sars-CoV-2. Dal 9 al 15 dicembre 174.652 nuovi casi die 719 morti in Italia. La settimana precedente erano stati rilevati 221.154 contagi e 686 decessi. Le vittime sono in crescita del 4,8%, mentre i casi di positività sono in calo (-21%), letalità allo 0,04% “Ilnon è più unae neppure un’endemia” dichiara Palù al Corriere. “Parliamo di un virus che in questa fase mantiene una circolazione diffusa nella popolazione di vaste aree del globo come quello di Dengue e Hiv. Non ...

Metis esamina la prontezza del pubblico per il decentramento in corso, le opportunità di lavoro sulla scia degli imprevisti e il rapido passaggio al lavoro a distanzala pandemia di- 19. ...Pechino (AsiaNews) - Più di un milione di morti nel 2023. È il dato delle vittime cinesiil repentino allentamento delle restrizioni anti -- 19, accelerato dalla proteste popolari di fine novembre. Lo dichiara Health Metrics and Evaluation, con sede negli Stati Uniti. In uno ... Tampone post Covid, le nuove regole: green pass e quarantena addio. Cancellata la pandemia Lo rivela uno studio di Health Metrics and Evaluation. Entro inizio aprile il picco di contagi e decessi. Timori per le festività del Capodanno lunare. Pesano l'inefficacia dei vaccini do ...