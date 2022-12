Comi | «Fu Boskov a portare Mihajlovic in Italia»

(Di sabato 17 dicembre 2022) L’ex dg del Torino Antonioracconta il suo ex compagno della Roma Sinisaa La Repubblica LA ROMA – «Beh, è vero che lui aveva 23 anni e io 28, ma quando arrivò inSinisa era già un grande giocatore: lo volle Vujadin, un allenatore che ci vedeva lungo, e che rinforzò i giallorossi con lui e con l’argentino Caniggia». IL FEELING COL TORO – «Certo, perchéaveva lo spirito granata, ero uno da Toro. Un uomo diretto, un uomo vero. Era un libro aperto per tutti: potevi anche scontrarti ma poi tutto si risolveva». L'articolo proviene da Calcio News 24.

