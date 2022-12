Combinata nordica | Coppa del Mondo | Riiber ancora in versione “cannibale” | frazione di salto dominata a Ramsau

Leggi su oasport

(Di sabato 17 dicembre 2022) Jarl-Magnusha già ipotecato la doppietta nell’impianto austriaco di. Il norvegese ha dominato nuovamente ladie partirà in testa da solo nel segmento di fondo che prenderà il via alle ore 15:10.atterra a 97.0 metri, terza misura di giornata ma ottenuta in condizioni di vento decisamente peggiori rispetto ai primi due. Alla fine il suo punteggio totale recita 138.8 e il suo vantaggio sul secondo,una volta Ryota Yamamoto, sarà di 11?. Il giapponese difficilmente potrà andare a riagganciare il “” e dovrà più che altro difendersi da chi gli parte alle spalle. Il terzo in partenza sarà l’austriaco Franz Josef Rehrl che con una distanza di 98.0 metri totalizza 129.0 punti e 39? di distacco dal leader. Jens Luraas ...