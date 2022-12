Combinata nordica | Annika Sieff convince nel fondo e torna sul podio in gara-2 a Ramsau! Vince ancora la dominatrice Westvold Hansen

(Di sabato 17 dicembre 2022)sfodera una delle migliori prestazioni della carriera nel segmento di(8° tempo assoluto, a soli 16? dal terzo) e difende una preziosissima seconda posizione in-2 a Ramsau, sede del secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo femminile di2022-2023. La giovane azzurra ha gestito lain maniera impeccabile dopo l’ottima prestazione mattutina sul trampolino, tenendo il buon passo della tedesca Nathalie Armbruster per un giro e mezzo e poi piazzando l’attacco decisivo nell’ultimo chilometro, staccando di qualche metro la sua rivale e centrando la piazza d’onore con 1’01” di ritardo dallanorvegese Gyda. Sono undici vittorie complessive in ...

OA Sport

Ottima performance di Annika Sieff dopo la fase di salto che compone la Gundersen delladi Ramsau. Sul trampolino austriaco HS98 l'azzurra di Varena ha confermato di essere una delle migliori del circuito nel salto, ottenendo un punteggio di 122.5 che vale la seconda ...Samuel Costa è il migliore degli azzurri e partirà 24° a 1'39" dal leader . Saranno vicini Alessandro Pittin e Domenico Mariotti, rispettivamente 36° e 37° con 2'14" e 2'18". Ancora in difficoltà ... Combinata nordica, Coppa del Mondo: Riiber ancora in versione "cannibale", frazione di salto dominata a Ramsau Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Samuel Costa è il migliore degli azzurri e partirà 24° a 1'39 dal leader . Saranno vicini Alessandro Pittin e Domenico Mariotti, rispettivamente 36° e 37° con 2'14 e 2'18 . Ancora in difficoltà Raffae ...