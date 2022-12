Celiachia e Capodanno | stupisci i tuoi ospiti con il menù ideale

Leggi su direttanews

(Di sabato 17 dicembre 2022), niente panico! Le due cose possono andare a braccetto, basta fare attenzione ad alcuni dettagli fondamentali. Le feste natalizie sono alle porte, così come il lauto Cenone di. Se soffrite di, saprete sicuramente come regolarvi, e come accogliere eventualmente i vostri. Ma in caso contrario?(fonte pexels)E se fosse uno dei vostri, o magari più di uno, ad avere esigenze alimentari ad hoc? Molti alimenti in commercio contengono glutine, e organizzare un Cenone alla portata di tutti potrebbe sembrare un’ardua impresa. Ma bando alle preoccupazioni: Michele Mendola, creatore del portale “facile” offre la soluzione a tutti i dubbi e preoccupazioni più ...