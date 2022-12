Brozovic respira nella finalina mondiale | gestito il problema al flessore | l’Inter sorride

(Di sabato 17 dicembre 2022) Non c’è lesione, ma nemmeno esigenza di forzare i tempi. Marcelo, come previsto, non ha giocato latra Croazia e Marocco. Gli esami strumentali effettuati non hanno evidenziato lesioni ale il croato sarà quindi pronto per i primi impegni del 2023 con i nerazzurri. Una buona notizia per Simone Inzaghi che, dopo aver abbracciato Lukaku, Dumfries e Onana, si prepara a ritrovare l’altro calciatore impegnato al. SportFace.

Giusto così se si considera chesi era infortunato la prima volta alla parte posteriore della coscia sinistra il 25 settembre proprio con la Croazia, durante il match sul campo dell'Austria. ...15:41 Molti problemi in casa Belgio: situazione delicata nello spogliatoio Non siuna bella ... Per la Croazia occhio alla mediana illegale cone Modric ma anche a Ivan Perisic, che ha ... Brozovic respira nella finalina mondiale: gestito il problema al ... Sabato il centrocampista non giocherà a causa di un fastidio ai flessori della coscia sinistra accusato contro l'Argentina in semifinale. Per Inzaghi è una buona notizia ...