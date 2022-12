A scuola con un machete e un tirapugni metallico Denunciato uno studente di 14 anni

Orizzonte Scuola

A coordinare e fare degustare il banco alcolico è stata laEuropea Sommelier. In questa sede,... una strategia che dovrà incontrarsi a metà percorsole associazioni di categoria e le imprese ...... mentre sono da 27 a 30 nei licei (in estrema sintesi euna certa imprecisione). È quindi difficile convincere un/a tredicenne ad entrare aalle otto e uscirvi alle due o alle tre, quando ... Emergenza freddo a scuola, studenti e docenti in aula con giubbotti e sciarpe. E qualche preside pensa a soluzioni fai da te La scuola non ha una sede e fa l’open day in strada. E’ accaduto a Giugliano dove la manifestazione di presentazione del programma e delle attività del prossimo anno scolastico dell’istituto superiore ...La tariffa della mensa scolastica non è uguale per tutti nel Comune di Siena: se non sei residente nel capoluogo paghi otto euro a pasto, due euro in più di un cittadino senese con un Isee oltre i 52.