Una famiglia di 7 persone accetta di prendere in affido altri 6 fratelli in modo che non vengano separati

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Essere portati via dai tuoi genitori e messo in una casada bambino può essere molto duro. Se sei separato anche dai tuoi, diventa subito ancora peggio. Potrebbe essere necessario passare da unaall’altra e non sentirsi mai a casa. In un mondo perfetto, nessun bambino dovrebbe finire in affidamento, ma sfortunatamente questa è una realtà per troppi bambini. Anche se spesso sentiamo parlare di bambini che finiscono in affidamento, alcune famiglie fanno quel qualcosa in più per far sentire i bambini parte della. Christopher e Christina Sanders sono genitori di unadi 5, ma hanno trovato nei loro cuori la possibilità di fare ancora spazio ai figli adottivi. L’articolo prosegue sotto la foto: Fonte: YoutubeMembri di una ...