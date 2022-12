Traffico Roma del 16-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione permangono i problemi sulla tangenziale est penalizzata da un incidente tra via Nomentana allo svincolo per via dei Monti Tiburtini in direzione San Giovanni che ha reso necessaria la chiusura del tratto stradale per l’intervento dei soccorsi e per la rimozione dei mezzi sono presenti i CUD a partire dall’uscita per Corso di Francia ripetiamo in direzione San Giovanni però ogni tanto lungo la via Flaminia tra due punti e il raccordo anulare In entrambe le direzioni rallentamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra le uscite Bufalotta e Tiburtina si rallenta anche in esterna tra Ardea e Tuscolana in via della Magliana per lavori al manto stradale danneggiato chiusa la strada tra via del Fosso della Magliana & via delle Vigne con la conseguente deviazione delle linee bus 628 709 e la n 719 e comunque ...