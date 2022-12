Sinisa Mihajlovic | | Lotito e la Lazio piangono “un guerriero in campo e nella vita”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – “La S.S.piange la scomparsa di: un grande laziale, unin. Il suo coraggio sul terreno di gioco è stato secondo solo a quello dimostrato di fronte a una grave malattia, che mai ne ha fiaccato lo spirito e la tempra”. Queste le parole del presidente dellaClaudiosulla morte di. “Di questo combattente dal grande cuore resterà una traccia indelebilestoria della, non solo per essere stato Campione d’Italia, ma per il messaggio di speranza di fronte alle difficoltà che ha saputo rappresentare fino all’ultimo momento della sua. Lo ricorderemo ...

È sempre stata al suo fianco, fino alla fine. Da quando( LA FOTOSTORIA ) aveva annunciato, nel 2019, di avere la leucemia, sua moglie, Arianna Rapaccioni, gli è stata accanto, in pubblico e in privato. E, più volte, nel corso di questi ...Nato il 20 febbraio 1969 a Vukovar, l'ex calciatore e allenatore si è spento il 16 dicembre 2022. Nel 2019 aveva annunciato di essere malato di leucemia, per cui era stato sottoposto a trapianto di ... Calcio in lutto: è morto Sinisa Mihajlovic - Sportmediaset E’ morto a 53 anni Siniša Mihajlovic, ex calciatore e attualmente allenatore. Era malato di leucemia. Lo ricordiamo tutti per le sue magiche punizioni che hanno fatto sognare i tifosi di Sampdoria, ...Il mondo dello sport piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, morto in una clinica di Roma all'età di 53 anni. L'ex allenatore del Bologna aveva annunciato la scoperta della ...