Sci alpino | Cdm donne Frattura alla mano sinistra per Goggia

La bergamasca sarà subito operata: vuole essere al via della discesa di sabato SANKT MORITZ (SVIZZERA) - Frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo della mano sinistra: questo l'esito degli ..., infortunio per S ofia Goggia : 'Mi sono rotta la mano '. Da quanto si apprende la medaglia d'Oro in Corea del Sud lo ha comunicato dopo la sua discesa di Sankt Moritz . Quella frase è ... Coppa del Mondo 2022/23 - Meraviglia Curtoni! Sua la prima discesa, rivivi la gara Tifosi ed appassionati che davanti alla Tv hanno colto quella frase che suggerisce un infortunio per Sofia Goggia: "Mi sono rotta la mano" ...