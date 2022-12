“Riposa in pace | Sinisa” | l’Atalanta si unisce al cordoglio per Mihajlovic

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il mondo del calcio è in lutto e sial dolore della famiglia e dei cari per la scomparsa di, l’ex allenatore e giocatore scomparso a 53 anni dopo aver lottato a lungo contro la leucemia. Il serbo ha segnato un’epoca in Italia, prima in campo e poi in panchina. Campione d’Europa con la Stella Rossa nel 1991, è arrivato in Serie A grazie alla Roma un anno dopo. Poi Sampdoria, Lazio e Inter, fino al ritiro nel 2006 e il passaggio in panchina, prima da vice di Mancini nell’Inter, poi con Catania, Fiorentina, la nazionale serba, Sampdoria, Milan, Torino e Bologna. Il suo ultimo incarico con i felsinei era terminato lo scorso 6 settembre, dopo una partenza difficile. I messaggi disono arrivati da chi lo ha allenato e da chi gli è stato rivale. Ovviamente anche...