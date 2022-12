Piantedosi | dopo la pandemia incremento del disordine urbano

ilGiornale.it

la pandemia c'è stato un incremento del disordine in cui si inquadrano anche movida e baby gang e occupazioni abusive". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteoal termine dell'......di riforma complessivo della Polizia Locale che tenga conto dello sviluppo e delle mutate esigenze40 anni dall'ultima volta". Lo ha dichiarato il Ministro dell'Interno Matteonel ... "I flussi li gestiamo noi, non i trafficanti". Piantedosi traccia la linea window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-71b5980b-e83c-cbf8-56f7-470df5b8c6 ...(Agenzia Vista) Roma 16 dicembre 2022 “Ho rinnovato l’offerta, condivisa con i Sindaci, di mettere mano ad un progetto di riforma complessivo della Polizia Locale che tenga conto dello sviluppo e dell ...