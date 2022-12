Origine cinese del Covid? Scontro a colpi di rapporti tra Gop e Dem

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Sta diventando sempre più acceso loalla Camera dei rappresentanti tra democratici e repubblicani sull’intelligence e la pandemia. Mancano poche settimane al passaggio di testimone tra il democratico Adam Schiff e il repubblicano Mike Turner alla guida della commissione Intelligence e i due partiti hanno diffuso duedistinti sul lavoro delle agenzie di intelligence sull’del-19 che non ha portato a conclusioni certe. LA VERSIONE DEI DEMOCRATICI Secondo i democratici le agenzie potrebbero aver perso un’opportunità fondamentale per raccogliere informazioni utili non riuscendo a destinare le proprie risorse – in particolare quelle definite “clandestine” – ai giusti obiettivi e con i tempi appropriati. Il rapporto mette in discussione l’operatore dell’amministrazione presieduta da Donald ...

MeteoWeb

In particolare, stavolta si accederà a due giardini storici privati (si ringraziano i proprietari per la gentile disponibilità) con cedri, tassi, palme (dima da oltre un secolo ...Toscana di, da giovane infatti ha vissuto in Cina: parla correntemente mandarino e ha la patente. Divorziata ma in procinto di sposarsi per una seconda volta, Francesca ora vive a ... Ministero degli Esteri cinese: “da noi piena apertura e trasparenza sull’origine del Covid” I democratici puntano il dito contro l’ex presidente Trump, i repubblicani insistono sul programma di Pechino sulle armi biologiche.Il Dragone stretto tra la crisi e il Covid. Crolla un muro decennale per scongiurare l'espulsione dal mercato azionario americano. E intanto Foxconn si ...