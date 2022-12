Nordio non si presenta al dibattito con Travaglio E FdI libera il suo giustizialismo

AGI - Agenzia Italia

Lo ha detto ministro della Giustizia Carlo, intervenuto alla kermesse per i 10 anni di Fratelli d'Italia in piazza del Popolo a Roma. "c'è nulla di eretico e blasfemo nel volerla cambiare -...Leggi Anche Intercettazioni, immunità e avvisi di garanzia: perché con le riforme diin Italia l'inchiesta sulle euromazzettesarebbe possibile Unica eccezione riguarda il Movimento 5 ... Nordio: "Cambiare la Costituzione non è blasfemo" Niente confronto sulla giustizia tra Marco Travaglio e Carlo Nordio sul palco della festa per i 10 anni di Fratelli d’Italia. Il ministro della Giustizia infatti ha dato forfait proprio all’ultimo (sa ...Il ministro della Giustizia alla kermesse per i 10 anni di Fratelli d'Italia in piazza del Popolo a Roma definisce "oggi incompatibile" ...