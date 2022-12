Manovra | Verini Pd | ' in piazza contro chi premia furbi e evasori e colpisce sanità e lavoro'

Agenzia ANSA

"La battaglia contro laviene prima delle primarie e vede tutto il Pd compatto in ... Sono arrivate le perplessità di Walter, ex portavoce di Walter Veltroni, il primo segretario del Pd. ...La premier è poi ripartita per riprendere il lavoro sulla: oggi in agenda ci sono un nuovo ... Opinione opposta è stata espressa da Stefano Ceccanti e Walter, entrambi ribadendo la ... Manovra, Verini (Pd): "Mette a rischio lotta all'evasioni e accesso ai ... L’evento contro la manovra si trasforma nel lancio delle regionali, con D’Amato e Majorino. Ci saranno i candidati al congresso Bonaccini e Schlein ma la scommessa è far arrivare i militanti ...Roma, 12 dic (Adnkronos) - "Tre donne uccise ed altre tre persone ferite. È successo a Roma. Poteva essere una strage ancora più drammatica se non si fosse inceppata l'arma. È il momento dello sgoment ...