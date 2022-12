L' ultima uscita pubblica di Mihajlovic | la sorpresa a Zeman

(Di venerdì 16 dicembre 2022) L'di Sinisa, deceduto all'età di 53 anni, è avvenuta in occasione della presentazione del libro del suo vecchio allenatore Zdenek. Il serbo ha fatto unaal tecnico boemo, poiché non era previsto tra gli ospiti all'evento. Il suo arrivo è stato salutato da un lungo applauso da parte dei presenti. LEGGI L'ARTICOLO - Addio a Sinisa, ha lottato fino all’ultimo contro la malattia

QUOTIDIANO NAZIONALE

Barbara D'Urso ha condotto l'puntata, del 2022, di Pomeriggio Cinque . Durante i saluti, dopo aver dato appuntamento al 9 ... ' Sì, la notizia èe non so come sia potuta uscire. Sai che io ......Messenger Radio Sound - Piacenza24 Le più chiacchierate a Piacenza Scomparsa dopo essereda ... Podcast Radio SoundOra Piacenza Mihajlovic, la sorpresa a Zeman nell'ultima uscita pubblica Il principe Harry e Meghan Markle hanno concluso il loro documentario bomba “The Firm” su Netflix con il botto, in particolare per gli ultimi tre episodi con una serie di attacchi ...La copertina del settimanale in edicola domani dedicata al portoghese. Ma ci sono anche un’inchiesta sui baby talenti del nostro calcio, con un’intervista a Udogie, un’esclusiva con Luminosa Bogliolo ...