Le triplicate denunce per usura e riciclaggio | “core business” della mafia a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 dicembre 2022). Paragona le piccole imprese a “corpi malati”, particolarmente vulnerabili se attaccati da “un virus”. “Secondo le nostre ricerche stanno aumentando quelle che non hanno più accesso al finanziamento bancario, più o meno il 15% delle attività nel commercio e nel turismo” stima Oscar Fusini, presidente di Ascom ConfCommercio. “Inoltre, la nostra provincia è formata da 240 comuni, il novanta per cento dei quali sotto i cinquemila abitanti. Significa che tutti conoscono tutti. E che l’imprenditore in difficolta è sottoposto a una ‘gogna psicologica’ perchè tutti possono venire a saperesua situazione. E se non è in grado di pagare un debito… beh, può essere un ulteriore elemento di vulnerabilità”. È così, perché a volte capita che siano gli stessi imprenditori a cercare il credito mafioso. Soldi avvelenati non solo ...