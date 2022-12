Kate Winslet per Avatar ha rotto una promessa fatta dopo Titanic e la scena della “porta”

Leggi su amica

(Di venerdì 16 dicembre 2022)è tra le protagonoste di– La via dell’acqua. E racconta come, per recitare nel nuovo film di James Cameron, abbiauna25 anni fa, subitola fine di. E di quellaormai passata alla storia e che fa ancora discutere i fan. Foto Getty Aveva giurato: mai più. Invece, eccola qui. Che sia stata «la montagna di soldi» di cui parlava 25 anni fa? A quanto pare, no. «Siamo solo più vecchi e più saggi». E c’è ancora quell’annosa questioneporta-zattera del finale diche merita una riflessione. Insomma,è un fiume in piena in questi giorni di tour mondiale per presentare ...