Jane Fonda | “Il cancro è in remissione Mi sento così fortunata”

(Di venerdì 16 dicembre 2022)ha annunciato sul suo sito web che il suoè in. L’attrice di Grace & Frankie ha condiviso l’aggiornamento in un post intitolato “Best Birthday Present Ever”: “La scorsa settimana il mio oncologo mi ha comunicato che il mioè ine posso interrompere la chemio“, ha esordito l’attrice. “Mibenedetta,. Ringrazio tutti coloro che hanno pregato e inviato pensieri positivi. Sono sicura che hanno avuto un ruolo nella buona notizia“. L’attrice ha continuato sul suo sito web: “Sono particolarmente felice perché mentre i miei primi 4 trattamenti di chemio sono stati piuttosto facili per me, solo qualche giorno di stanchezza, l’ultima sessione di chemio è ...

