Influenza | area arancione per la Puglia Più di mille contagiati nella settimana

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Secondo il sistema Influnet dei “medici senti” laè in zonaper l’, stando ai dati 5-11 dicembre. Contagiate 1093 personee fra esse 232 in età 0-4 anni e 292 in età 5-14 anni equivalenti ad un’incidenza di 25,93suassistiti. Il piccole è prospettato per il periodo delle feste. L'articoloper la Più di proviene da Noi Notizie..

Sky Tg24

A proposito dell'ci sono altre raccomandazioni importanti da fare: non serve andare al ... dal 15 dicembre potenziata da 15 a 25 posti letto l'degenza per i pazienti covid anche ...... e 'l'Organizzazione mondiale della sanità' per l'Europa 'hanno affermato che l'epidemia stagionale diha preso il via precocemente' in quest''e il virus respiratorio sinciziale' Rsv '... Covid e influenza, news: 174.652 casi di positività e 719 morti in ultima settimana. LIVE Presentato in Regione il piano per mitigare l'impatto sul sistema sanitario, soprattutto sui pronto soccorso, dovuto all'influenza e al Covid ...La sanità ligure si prepara ad affrontare il picco dell'influenza che, sommandosi ai casi di Covid, sta creando non pochi problemi agli ospedali regionali. (ANSA) ...