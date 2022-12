Indagata lady Soumahoro | le carte choc | Spregiudicatezza criminale

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Dopo la suocera anche la moglie del deputato Aboubakarrisultanell'ambito dell'inchiesta sulla gestione della cooperativa Karibù, che si occupa della gestione di richiedenti asilo e di minori non accompagnati nella provincia di Latina. Alla donna, Liliane Murekatete, a sua madre Marie Therese Mukamitsindo e al fratellastro Michel Rukundo il gip Giuseppe Molfese contesta di aver messo in atto un «programma delinquenziale a gestione familiare», caratterizzato da una «elevata». Gli indagati per un anno non potranno contrattare con la pubblica amministrazione e esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche. È stato inoltre disposto il sequestro preventivo di 639mila euro a Mukamitsindo e di oltre 13mila euro a ciascuno dei due figli. Per il gip di Latina non ...