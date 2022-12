Henry Cavill non tornerà in The Witcher dopo l’addio a Superman | il casting non cambia | Liam Hemsworth sarà il nuovo Geralt di Rivia

(Di venerdì 16 dicembre 2022)non è più ufficialmente, ma ciò non significa chead essere il protagonista di The. Variety ha confermato che la quarta stagione di Theprocede senza modifiche, il che significa cheildi, come era stato annunciato.ha interpretato il protagonista per tre stagioni, ma ha confermato il suo addio alla serie Netflix a ottobre pocoaver annunciato il suo ritorno nei panni diper la Warner Bros. Ora, tutto èto. Nonostante sia apparso nei panni dell’Uomo d’Acciaio nella scena dei ...

non è certo uno che se ne sta con le mani in mano. A poche ore di distanza dal triste messaggio mandato ai fan sui social in cui annunciava che non sarebbe più tornato nei panni di ...Amazon Studios ha annunciato ufficialmente di aver ottenuto i diritti per realizzare serie tv, film, giochi e progetti animati legati a Warhammer 40.000 esarà protagonista e produttore del franchise. Il brand ha debuttato 40 anni fa e ha dato vita a vari giochi, progetti animati, romanzi, videogame e molto altro materiale. Warhammer 40.000 ... Henry Cavill non è più Superman, è ufficiale Henry Cavill si è buttato a capofitto nell'universo di Warhammer, che ora ha intenzione di sviluppare in tutto e per tutto sullo schermo in versione live-action, come ha annunciato anche su Instagram.Il franchise sarà sviluppato da Prime Video e avrà l'ex star di The Witcher e Superman come 'leader' di un nuovo universo cinematografico.