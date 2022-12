Fifa | Infantino è un disastro | ' Va bene i diritti umani | ma godiamoci il calcio giocato'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Qatar2022, Gianninon è nuovo a uscite quantomeno fuoriluogo, per non dire offensive. Il numero uno dellaha parlato in conferenza stampa delle polemiche sulle violazioni dei...

Il presidente della, Gianni, ha presentato diverse novità che saranno presenti prossimamente nei calendari internazionali del calcio: le più rilevanti riguardano il Mondiale per club, che dal 2025 ...ricorda che 'larappresenta 211 paesi in tutto il mondo. Sono grato a tutti loro. Possiamo avere discussioni su qualsiasi argomento. Ci sono preoccupazioni in diversi paesi perché ci ... La Fifa lancia il mondiale per club a 32 squadre: si parte nel 2025 Niente polemiche, niente precisazioni sui diritti umani o accenni alle vittime sul lavoro: Gianni Infantino tira dritto su quella che definisce «la migliore edizione di sempre» ...Il numero uno della FIFA ha poi affrontato, durante la conferenza, anche diversi argomenti, tra cui l'andamento di questo particolarissimo Mondiale qatarino.