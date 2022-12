Dream feed | come e quando praticare “l’allattamento del neonato che dorme”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il sogno di ogni neogenitore è una notte di sonno ininterrotta. Ci sono molti metodi che promettono di far dormire i bambini tutta la notte, ma la verità è che tutti i bambini, prima o poi, imparano a dormire da soli e non è detto che il metodo che funziona per una famiglia funzioni anche per le altre. Per molte persone, una strategia che funziona è quella del, una poppata extra offerta al piccolo prima di andare a dormire che, dandogli un carico aggiuntivo di latte, lo aiuta a dormire meglio. Cosa si intende per? Con il terminesi intende una poppata (al seno o al biberon, se il bambino è allattato artificialmente) che viene proposta dai genitori al piccolo mentre stando, per aiutarlo a dormire tutta la notte. Chi la pratica ...

