Calcio | Atalanta | 3 - 0 in amichevole al Nizza

16 dicembre 2022Vittoria per 3 - 0 dell'in casa del Nizza nell'amichevole disputata all'Allianz Riviera. A segno nel primo tempo Hojlund (18') e Zapata, (22'). Da segnalare le parate decisive di Musso su Boudaoui, Pepe e Laborde . ... Venerdì in campo per l'Atalanta Dopo la sconfitta ai calci di rigore con l'Eintracht Francoforte la Dea rialza la testa e batte i francesi. E torna ad esultare l'ivoriano ...NIZZA - A Nizza è andata in scena la seconda amichevole di caratura internazionale per l' Atalanta, che dopo il ko con l' Eintracht Francoforte di sette giorni fa, ha affrontato i francesi allenati da ...