Biathlon | Anna Magnusson vince la sprint di Annecy Vittozzi sesta e si avvicina a Simon in classifica Wierer 13ma

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 dicembre 2022)ha vinto ladi-Le Grand Bornand, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di. La svedese non ha commesso errori nelle due serie al poligono e, grazie a un superlativo giro finale sugli sci, è riuscita a conquistare la sua prima affermazione a livello individuale nel massimo circuito internazionale itinerante dopo due sigilli ottenuti in staffetta. La 27enne ha avuto la meglio sulla connazionale Linn Persson, anch’ella impeccabile al tiro, per 12.8 secondi. A completare il podio è stata la tedesca Denise Herrmann che, nonostante l’errore nella seconda serie, ha fatto prevalere il suo proverbiale passo sugli sci per conquistare un prezioso terzo posto a 15.2 secondi dalla vincitrice. La finlandese Mari Eder ha pagato a caro prezzo uno sbaglio nella sua prima ...