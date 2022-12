Accusa | nel foggiano centrale per le truffe sul reddito di cittadinanza | operazione in tutta Italia Guardia di finanza

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Foggia stanno eseguendo, dalla prima mattinata di oggi in tutto il territorio nazionale, decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Foggia, nell’ambito di un’articolata indagine in materia didie di emergenza. Le attività investigative riguardano un gruppo criminoso con base nell’hinterlandfinalizzato all’indebita percezione di contributi pubblici destinati alle persone bisognose ed in difficoltà. In particolare, l’attività investigativa ha ad oggetto la presentazione di domande di accesso alle misure di sostegno mediante lo sfruttamento e la contraffazione dei dati identificativi di soggetti stranieri residenti in ...

Il Salvagente

... è emerso che un ragazzo di 14 anni di Gragnano aveva subito,corso degli ultimi tre anni, una serie di atti persecutori. Secondo l'a porli in essere sarebbero stati i 5 indagati, di età ...... alle sue dirette dipendenze, sempre secondo l', due torinesi che mettevano a disposizione i ... Le attività tecniche hanno consentito l'emersione di un gruppo di 16 soggetti residentitorinese,... Perché non convince l'accusa di usare ammoniaca nel cacao degli ... L'INCHIESTA Perde il posto di lavoro e si trasforma in un estorsore. Questa l'accusa per la quale indagato un 43enne, ex dipendente di una azienda immobiliare di Frosinone. In due ...I pm di Latina ipotizzano l’impiego di false fatture emesse da società fittizie nell’ambito dell’inchiesta sulle coop Karibo e Consorzio Aid, e ottengono il sequestro di 650mila euro ...