(Di venerdì 16 dicembre 2022) La storia dell’altro Bugatti (non quello delle macchine), una raccolta di scritti dal carcere di Frosinone, una storia di famiglia opera di una scrittrice italiana quasi dimenticata, la bomba e la memoria di Piazza Fontana. E un volume che racconta Bergamo in breve. Cinque titoli per delle idee regalo, o anche solo per orientarsi dentro nuovi territori di lettura (e di riflessione)

L'Eco di Bergamo

Da qui ci si sposta proprio a Volpedo , uno dei Borghi piùd'Italia, nonché paese natale di ... dove sono conservati i suoi strumenti di lavoro, gli oggetti di uso quotidiano, ie alcune ...E tu, quale libro vorresti trovare sotto l' albero di Natale VEDI ANCHE 100 regali di Natale per tutti VEDI ANCHE Ida leggere in autunno VEDI ANCHE I mercatini di Natale piùdel 2022 ... 5 libri belli da regalare a Natale Incantesimi, pozioni, divinazione e perfino il Cappello Parlante e i Dissennatori. L'universo del mago più famoso al mondo arriva a Bologna, dove ci si potrà immergere in atmosfere lette fino ad ora s ...Ecco alcuni libri per bambini e ragazzi da poter regalare a Natale: dal Il piccolo principe a Geronimo Stilton passando per Rodari e Calvino ...