(Di venerdì 16 dicembre 2022) Gli eventi datati 16E’ nato il 161952, lo stesso giorno di Ciccio Graziani. Compie settant’anni (anche) Walter Speggiorin, 167 presenze e 33 reti in Serie A con le maglie di L.R. Vicenza, Fiorentina, Napoli e Perugia. Ha sfiorato due volte il tricolore: nel 1979 con gli umbri, due anni dopo con i partenopei. Nel giorno del suo decimo compleanno andò in scena la tredicesima giornata che vide l’esordio nel massimo campionato di Dario Barluzzi (Milan) e la prima rete in rossonero di Giuliano Fortunato. Per Gigi Simoni (Mantova) invece incipit realizzativo in A. Festeggia oggi mezzo secolo Zeljko Kalac, portato in Italia dal Perugia, che da secondo portiere del Diavolo si tolse non poche soddisfazioni. Il 12di dieci anni fa si spegneva Tiziano Manfrin, il quale in Serie A giocò con il Genoa (una stagione): nel ...