Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 dicembre 2022)DEL 15 DICEMBREORE 20:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA BIS E AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST NEI DUE SENSI DI MARCIA SI VIAGGIA INCOLONNATI PER INCIDENTE SULLATRA LA COLOMBO E IL RACCORDO IN DIREZIONE FIUMICINO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E IL VIA MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO ...