Un soldato irlandese della missione di pace dell’ONU in Libano è stato ucciso in un attacco armato contro il convoglio su cui viaggiava

Congedati Folgore

... ha reso noto il ministero della Difesa. Il bilancio dell'attacco parla di quattro ... " I 4 militari feriti sono stati portati al Raee Hospital, vicino a Sidone, ma unè stato ...... capolavoro dello scrittoreJonathan Swift, pubblicato a Londra il 26 ottobre del 1726. A ... 1921 - Nella Basilica di Aquileia Maria Bergamas è chiamata a scegliere il corpo delcaduto ... UNIFIL – UCCISO SOLDATO IRLANDESE IN LIBANO Il convoglio che stava trasportando il peacekeeper irlandese è stato attaccato da soggetti non identificati nella parte meridionale del Libano ...Italia Next Oscar Wilde, due anni dopo essere uscito dalla galera dove era stato rinchiuso per la sua omosessualità, scrive nel 1897 La ballata del carcere di Reading, che è probabilmente il suo poema ...