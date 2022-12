Superlega | parere UE “Regole Fifa-Uefa non violano norme”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Puntata importante nella querelle. L’avvocatura generale della UE, nella causa intentata dallacontro il massimo organismo europeo del calcio, ha espresso unchiaro, non vincolante ai fini della sentenza, precisando che: “Lein base alle quali qualsiasi nuova competizione è soggetta ad approvazione preventiva sono compatibili con il diritto della concorrenza dell’UE”.Subito laha accolto con grande favore “l’inequivocabiledi oggi, che ‘raccomandà una sentenza della Corte di Gistizia della UE a sostegno della nostra missione centrale per governare il calcio europeo e a protezione della ‘piramidè calcistica e dello sviluppo del gioco in tutta ...

